Россия разослала в ООН примеры ненавистнических заявлений украинских политиков

Россия разослала в СБ и ГА ООН подборку ненавистнических высказываний политиков Украины

Россия распространила в Совете Безопасности (СБ) и Генассамблее (ГА) ООН в качестве официального документа подборку ненавистнических высказываний деятелей Украины. Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Надеюсь, что это поможет нашим коллегам в ООН лучше понять с кем мы на самом деле имеем дело на Украине», — написал дипломат. Документ содержит 11 страниц. В нем отражены примеры ненавистнических высказываний украинских политиков и общественных деятелей Украины.

В частности, в нем приводятся слова Петра Порошенко в 2014 году, когда политик был президентом страны. «У нас будет работа — у них [в непризнанных на тот момент ДНР и ЛНР] нет. У нас будут пенсии — у них нет. У нас будет забота о пенсионерах, детях — у них нет. Наши дети пойдут в школы и детские сады — их дети будут сидеть в подвалах. Они же ничего не умеют делать. Так и именно так мы выиграем эту войну», — приводится заявление бывшего украинского лидера.

Также в документе содержится цитата действующего президента Украины Владимира Зеленского от 2021 года: «А вы людьми называете [о людях, которые подверглись санкциям СНБО]? Есть разные. Есть представители людей — люди. Не все представители людей — люди. Есть особи, я так считаю». Помимо этого в тексте упоминаются высказывания других украинских политиков.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Запад в подстрекательстве Украины к русофобии.