Постпред РФ в ООН Небензя обвинил Запад в подстрекательстве Украины к русофобии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Запад в затягивании кризиса на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы видим с вашей стороны реальное подстрекательство к насилию и русофобии на Украине. Западные кураторы вывели киевскую переговорную команду из дипломатического диалога по поиску решения и начали наперебой убеждать себя и весь мир, что решение может быть найдено только на поле боя с Россией», — заявил он.

По его словам, усилиями западных стран «агонию киевского режима» можно только «затянуть, но не остановить».

Небензя также добавил, что российская спецоперация будет доведена до конца. Он заявил, что Запад тратит средства на опосредованную войну с Россией «до последнего украинца» и назвал это подстрекательством к насилию.

«У нас по-прежнему доброе отношение к украинскому народу, украинской культуре и языку <...> Выжечь на Украине мы хотим расцветший бурным цветом неонацизм и национализм, из-за которого это страна последовательно превращалась в анти-Россию, став прямой угрозой нам и жителям Донбасса», — заявил он.

Ранее постпред заявил, что инициатива об отправке оружия и техники на Украину из стран Запада является военным преступлением, так как вооружение используется для обстрелов мирных жителей. По его словам, «украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет, убивая женщин, стариков и детей».