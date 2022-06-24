Деми Мур поделилась архивным видео в бикини и восхитила фанатов

Деми Мур поделилась фрагментом видео в бикини из фильма «Ангелы Чарли 2: Только вперед»

Американская актриса и манекенщица Деми Мур поделилась архивным роликом в купальнике и порадовала поклонников. Соответствующий пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

59-летняя знаменитость выложила отрывок из фильма «Ангелы Чарли 2: Только вперед», который впервые вышел в прокат в 2003 году. На размещенных кадрах модель в бикини черного цвета садится в красный автомобиль, припаркованный на пляже. При этом на ее лице отсутствует макияж.

Подписчики восхитились внешним видом Мур, о чем заявили под видео. «Самая красивая актриса», «Выглядишь просто потрясающе», «Вау», «Шикарная фигура», «Прекрасная Деми», «Самая сексуальная женщина в мире», «Восхищаюсь твоей красотой», — писали пользователи сети.

В январе 2021 года Деми Мур вышла на подиум показа бренда Fendi в черном атласном костюме. Внимание поклонников привлекло новое лицо модели: они высказались в Twitter о возможных пластических операциях манекенщицы. «К сожалению, но, похоже, она тоже перекроила свое лицо», — негодовали они.