180 тысяч человек зарегистрировались на фестивали ко Дню молодежи

180 тысяч человек зарегистрировались на фестивали ко Дню молодежи в 10 регионах России

Более 180 тысяч человек зарегистрировались на фестивали ко Дню молодежи. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с партнерами на пресс-завтраке в Москве 24 июня представило программу Дня молодежи.

«Мы действительно очень масштабно подошли к празднованию дня молодежи в этом году. Это не просто событие и праздник, а попытка визуализировать все те возможности, которые существуют для молодых людей в нашей стране», — поделилась руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Фестивали образования, карьеры и досуга пройдут 26 июня в 10 регионах России — Москве, Калининграде, Казани, Владивостоке, Махачкале, Нижнем Новгороде, Мурманске, Красноярске, Екатеринбурге и на мысе Тарханкут в Крыму. Каждый фестиваль включит в себя различные тематические зоны: музыки, креатива, активного образа жизни, добра, просвещения, карьеры, дружбы и возможностей.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль рассказал, что просветительские шатры будут работать во всех 10 городах, ожидаются выступления многих известных людей. К примеру, в Нижнем Новгороде выступит российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, в Красноярске — актриса и телеведущая Зоя Бербер. Ключевой темой встреч станут новые возможности.

Помимо прочего, на фестивалях ко Дню молодежи участники смогут присоединиться к карьерным возможностям других партнеров фестивалей. Так, компания «Норникель» презентует образовательный курс для студентов инженерных и бизнес-специальностей. В Москве «Аэрофлот» анонсирует специальный молодежный тариф и уникальную программу по поддержанию и развитию профессиональных навыков для молодых пилотов-выпускников вузов.

Вход на фестивали ко Дню молодежи – 2022 осуществляется по бесплатным электронным билетам, которые приходят на почту после регистрации на сайте деньмолодежи2022.рф.

Партнерами выступили группа компаний «Россети», компания VK, «Норникель», федеральная торговая сеть «Пятерочка», СберОбразование. Официальный авиаперевозчик — ПАО «Аэрофлот».

Программными партнерами фестивалей стали Российское общество «Знание», АНО «Россия – страна возможностей», Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена», Всероссийский конкурс для студентов «Твой Ход», проект «Уличная классика», Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики», проект «Другое дело», АНО «Институт развития интернета», Национальные проекты России и другие.

Информационные партнёры Дня молодёжи – 2022: «Русское Радио», музыкальный телеканал RU.TV, Медиагруппа «Комсомольская правда», федеральное интернет-СМИ «Лента.ру», Коммуникационная группа LBL, группа компаний Russ Outdoor и медиахолдинг MAER.