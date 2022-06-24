С двух российских мемориалов сняли польские флаги

С российских мемориалов «Катынь» и «Медное» сняли флаги Польши

С российского мемориала «Катынь», который находится под Смоленском, сняли флаги Польши. Об этом сообщает РБК со ссылкой на катынскую администрацию.

«Действительно, при выезде к мемориалу 24 июня 2022 года обнаружено отсутствие польского флага», — заявили власти.

Уточняется, что польский флаг пропал так же и с мемориального комплекса «Медное», который находится в Тверской области.

В свою очередь мэр Смоленска Андрей Борисов заявил, что флагов Польши не может быть на российских мемориалах, особенно после антироссийских заявлений польских политиков.

«Считаю, что Министерство культуры России приняло единственно правильное решение — убрать флаг Польши. Катынь — это российский мемориал, это российская история», — приводит слова градоначальника агентство «О чем говорит Смоленск».

Директор Музея современной истории России Ирина Великанова объяснила, что два флага на мемориалах — российский и польский — символизировали дружбу двух стран. «То, что происходит сегодня, к дружбе между Москвой и Варшавой не имеет никакого отношения», — цитирует Великанову «Ридус».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности 40 миллионов поляков сражаться против России. При этом, по данным переписи, население страны составляет примерно 38 миллионов человек.