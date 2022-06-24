Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

С двух российских мемориалов сняли польские флаги

С российских мемориалов «Катынь» и «Медное» сняли флаги Польши

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

С российского мемориала «Катынь», который находится под Смоленском, сняли флаги Польши. Об этом сообщает РБК со ссылкой на катынскую администрацию.

«Действительно, при выезде к мемориалу 24 июня 2022 года обнаружено отсутствие польского флага», — заявили власти.

Уточняется, что польский флаг пропал так же и с мемориального комплекса «Медное», который находится в Тверской области.

В свою очередь мэр Смоленска Андрей Борисов заявил, что флагов Польши не может быть на российских мемориалах, особенно после антироссийских заявлений польских политиков.

«Считаю, что Министерство культуры России приняло единственно правильное решение — убрать флаг Польши. Катынь — это российский мемориал, это российская история», — приводит слова градоначальника агентство «О чем говорит Смоленск».

Директор Музея современной истории России Ирина Великанова объяснила, что два флага на мемориалах — российский и польский — символизировали дружбу двух стран. «То, что происходит сегодня, к дружбе между Москвой и Варшавой не имеет никакого отношения», — цитирует Великанову «Ридус».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности 40 миллионов поляков сражаться против России. При этом, по данным переписи, население страны составляет примерно 38 миллионов человек.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о взятии населенных пунктов Горское и Золотое
Норвежский лыжник стал жертвой ограбления
«Умершего от COVID-19» бразильского наркобарона задержали спустя полтора года
Монтажник из российского города упал с десятого этажа и умер
Рынку криптовалют предсказали ужасный сценарий
Врач рассказала россиянам об опасных последствиях летней бессонницы
В ЛНР сообщили о ликвидации украинских диверсантов возле Золотого
США отозвали экспортные привилегии у трех российских авиакомпаний
Штаб французской армии оправдался после захвата Caesar Россией
Госсекретарь США пообещал россиянам эффект от санкций в повседневной жизни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.