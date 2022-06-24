Россиянам разрешили свободнее вкладываться в иностранные компании

ЦБ смягчил ограничения на покупку акций иностранных компаний

Центробанк разрешил россиянам свободнее вкладываться в иностранные компании, смягчив соответствующие ограничения, говорится в релизе на сайте регулятора.

Теперь российские резиденты могут беспрепятственно оплачивать доли, вклады и паи в уставном капитале зарубежных предприятий и фондов при условии, что сделки совершаются в рублях или валютах «дружественных» стран.

Сумма взноса в валюте «недружественной» страны не должна превышать 15 миллионов рублей в эквиваленте.

Согласно прежним правилам, установленным в марте, специального разрешения регулятора требовали все подобные сделки в валютах любых стран на сумму больше 10 миллионов рублей.