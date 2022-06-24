АЦБК предложил пересмотреть инструменты поддержки проектов по импортозамещению

Николай Кротов: АЦБК предложил пересмотреть инструменты поддержки производства

Общие физические объемы производства видов целлюлозно-бумажной продукции в течение первых четырех месяцев 2022 года не демонстрируют показателей критического спада, а по отдельным направлениям продолжают показывать рост, подтверждая тенденции на рынке последних лет. Но ситуация за период с января по апрель этого года не может быть базисом построения трендов на долгосрочную перспективу, слишком уж непоследовательны в статистике февраль, март и апрель — каждый в отдельности. Об этом заявил в своем выступлении на заседании правления ТПП директор по взаимоотношениям с органами государственной власти АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» (АЦБК) Николай Кротов.

По данным Росстата, в январе — апреле 2022 года цены на целлюлозно-бумажную продукцию увеличивались ежемесячно на 1,2 – 3,6 процента, а по сравнению с тем же периодом 2021 года цены на продукцию ЦБП выросли на 28,5 процента.

Однако, по словам представителя АЦБК, совокупную картину изменений можно будет ощутить по итогам полугодия, а еще реальнее — по итогам 9 месяцев.

Николай Кротов отметил, что практически по всем видам продукции, за исключением сульфатной беленой целлюлозы и тестлайнера, за четыре первых месяца года снизились объемы экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При существенном падении спроса на внутреннем рынке, в первую очередь гофроупаковки, длительность периода стабильного объема производства ограничивается только мощностями складских помещений на предприятиях. К сожалению, позитивные изменения на рынке гофротары ожидать сейчас достаточно сложно, считает он.

Изменение географии поставок продукции, замена европейских рынков на азиатские, ближневосточные и латиноамериканские само по себе абсолютной проблемой не является, спрос в мире на продукцию российского ЦБП стабилен, качество продукции и добросовестность производителей всем известны. Но акцентированное смещение основного вектора поставок на восток спровоцировало логистический коллапс по движению грузов на Китай. Проблема логистики — ключевая в той непростой ситуации, в которой сегодня находится отрасль. Для комбинатов, в первую очередь из европейской части страны, изменение логистических цепочек поставок привело к существенному увеличению сроков, расстояния и стоимости перевозки продукции от завода до конечного покупателя.

Эти факторы с начала марта 2022 года вызвали лавинообразный рост ставок морского фрахта и ставок на мультимодальные контейнерные перевозки, а также резкое снижение количества доступного флота из-за санкций против российских судовладельцев и отказа европейских компаний контейнерных перевозчиков работать с грузами из России. По сравнению с четвертым кварталом 2021 года доставка грузов в контейнерах из Архангельска в Китай выросла более чем в 2 раза, выросла стоимость перевозки в страны Северной Африки более чем в 1,5 раза.

Вторая по значимости проблема — обеспечение целлюлозного производства расходными материалами, в первую очередь, химикатами. Этот вопрос еще в марте месяце стал для предприятий самым острым из-за отказа европейских поставщиков от исполнения контрактов по поставкам крупнотоннажной (балковой) химии: хлорат натрия, сернистый ангидрит, перекись водорода. И в этой ситуации нужно отметить действия менеджмента крупнейших российских комбинатов, которые в кратчайшие сроки осуществили поиск приемлемых решений для устранения проблемы. Все без исключения определились с альтернативными поставщиками химикатов. Однако из-за логистики, гарантированная обеспеченность производства «химией» просматривается на 2-3 месяца вперед.

Схожая ситуация и с другими расходниками и комплектующими. Замена европейской одежды машин, сукна и других комплектующих на азиатские аналоги, которая предстоит на большинстве предприятий осенью текущего года, опять потребует сверхусилий от технологов российских предприятий. При этом, по словам Николая Кротова, существуют риски или снижения качества продукции, или технологических потерь.

В столь нестандартной ситуации Архангельский ЦБК предлагает пакет нестандартных решений по шести приоритетным вопросам. Это стимулирование и обеспечение комфортных условий для иностранных компаний из дружественных стран для создания ими в России представительств для оказания сервисной поддержки в части импортных запасных частей, расходных материалов, химикатов, оборудования и так далее.

Одновременно АЦБК предлагает трудоустройство высвобождаемых российских высококвалифицированных сотрудников сервисных компаний из недружественных государств, сворачивающих свою деятельность в России, для оказания услуг по компетенции.

Среди важных мер комбинат видит переформатирование инструментов поддержки проектов по импортозамещению, в том числе, при их реализации участниками промышленных кластеров, разработку государственной (национальной) системы лесной сертификации, механизмов её продвижения на рынках дружественных стран, а, в последствии, и на других рынках, расширение механизмов господдержки системообразующих организаций лесопромышленного комплекса России сверх тех, которые действуют в настоящее время в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям промышленности гражданского назначения в целях снижения затрат на транспортировку продукции, утвержденных постановлением правительства РФ . №496 в 2017 г.

Архангельский ЦБК также предлагает увеличить гарантированные габариты судового хода на внутренних водных путях федерального значения, традиционно используемых для перевозки лесных грузов водным транспортом (реки Северная Двина, Печора, Ангара, Лена и других.).