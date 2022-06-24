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В Москве стали меньше менять жилье

В мае 2022 года в Москве заключили на 36,6 процента меньше договоров купли-продажи жилья

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В мае 2022 года на вторичном рынке недвижимости Москвы стали заключать меньше договоров купли-продажи жилья — мена объектов сократилась за месяц на 36,6 процента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росреестра.

В пятом месяце текущего года в столице зарегистрировали 7,2 тысячи переходов объектов по договорам купли-продажи. С апреля 2022-го показатель снизился с 11,3 тысячи переходов. В мае 2021 года в Москве заключили 13 тысяч подобных договоров.

Что касается динамики за несколько месяцев, то в общей сложности с января по май зарегистрировали 59,5 тысячи сделок — на 8,9 процента меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда показатель достиг 65,4 тысячи. Однако относительно 2020-го количество сделок оказалось на 37,8 процента больше, что было связано с ограничениями в столице из-за пандемии коронавируса.

Ранее Росреестр выяснил, что с января по май 2022 года в Москве оформили на 1,3 процента больше договоров на покупку жилой недвижимости в новостройках в сравнении с показателем за аналогичный период 2021-го. За первые пять месяцев текущего года в Москве оформили 36,4 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ).

Ударная волна
Нина Ташевская
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