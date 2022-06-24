Путин описал подход Запада фразой королевы о хлебе и пирожных

Президент Путин описал цинизм Запада фразой Марии-Антуанетты о хлебе и пирожных

Президент России Владимир Путин описал цинизм Запада к продовольствию развивающихся стран фразой, которую приписывают французской королеве Марии-Антуанетте. Его слова приводят журналисты кремлевского пула РИА Новости.

«Королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: "Ну, если у них нет хлеба, пусть едят пирожные". Именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода», — описал он подход Запада.

Ранее генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что решение текущего продовольственного кризиса невозможно без возвращения продукции из России и Украины на мировые рынки. Он указал, что находится в тесном контакте по этому вопросу с Москвой, Киевом, Стамбулом, Вашингтоном и другими сторонами.

3 июня российский лидер заявил, что обвинения в адрес России, касающиеся продовольственного кризиса, — это перекладывание «с больной головы на здоровую». По его словам, Запад просто хочет «переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия».