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Названа самая модная длина платьев в 2022 году

Стилистка Анна Акерманн назвала платья длины макси самыми модными в 2022 году

Фото: Getty Images

Модный редактор немецкой версии журнала Glamour Анна Акерманн назвала самую модную в 2022 году длину платьев. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам стилистки, платья длины макси (не выше щиколотки) являются универсальными для любого случая. В текущем сезоне особенно актуальными являются фасоны в стиле бохо с принтами, воздушные вариации на тонких бретелях, платья-комбинации, а также модели из струящихся материалов и трикотажа. Отмечается, что изделия стали популярны в текущем сезоне благодаря фотографиям инфлюэнсеров в социальных сетях.

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Для праздничных образов специалистка рекомендует выбирать платья с длинными рукавами или пышными рукавами-воланами в сочетании с высокими сандалиями, туфлями-лодочками, мюлями или остроносыми балетками. Среди прочего их элегантность подчеркнут неброские украшения и небольшая сумка, отмечает Акерманн.

Для пляжного наряда эксперт советует присмотреться к вязаным вариантам. Кроме того, для летней прогулки такую вещь можно комбинировать с блейзером. «Лучше всего делать ставку на простые детали, которые ненавязчиво дополнят платье», — заключает журналистка.

Ранее в июне наряды со множеством фигурных вырезов стали трендом у знаменитостей в 2022 году. По информации издания, популярные актрисы, певицы, блогеры и модели начали появляться на публике в платьях в пол с оголяющими тело вырезами или вставками из сетки и другой полупрозрачной ткани. После выхода инфлюэнсеров в свет в одежде люксовых брендов подобные вещи также стали появляться в коллекциях массмаркета.

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Дарья Шляпужникова
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