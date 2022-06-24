Минобороны показало пленных из «Горского котла»

Минобороны России показало видео сдавшихся украинских военных из «Горского котла»

Минобороны России показало видео сдавшихся в плен украинских военных из «Горского котла». За последние двое суток сложил оружие 41 военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры есть в распоряжении «Ленты.ру».

Пленные рассказали, что не получали никакой поддержки от командования, и их использовали «как мясо». Кроме того, их оставили без связи с батальоном. По словам военнослужащих, они находились в растерянности, не представляя, какие занимать позиции и какие задачи выполнять. Кроме того, у них не было воды и питания.

Все военнослужащие ВСУ рассказали о низкой укомплектованности подразделений, плохом обеспечении группировки в «Горском котле». Единственным шансом остаться в живых они назвали плен и призвали сослуживцев также сложить оружие.

Ранее российское Минобороны сообщило, что в районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск численностью до двух тысяч человек. Отмечалось, что окруженная украинская группировка истощена — укомплектованность подразделений личным составом стала ниже 40 процентов.