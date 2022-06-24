Марафон ОНФ и Соловьев LIVE собрал более 67 миллионов рублей для бойцов Донбасса

Марафон Народного фронта и Соловьев LIVE собрал 67 миллионов рублей для бойцов Донбасса

Только за первые полчаса марафона, прошедшего 23 июня, россияне — слушатели радио Вести FM и зрители трансляции Соловьев LIVE — после призыва руководителя Исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова и одного из ведущих журналистов страны Владимира Соловьева перечислили на счета фонда «Народный фронт. Все для Победы» 3,3 миллиона рублей. А всего марафон в поддержку защитников России собрал 67 миллионов 85 тысяч рублей. Более 32 тысяч 300 граждан и организаций страны сделали денежные переводы в поддержку воинских подразделений Донбасса. Об этом сообщает телеграм-канал Народного фронта.

«Бойцы ЛНР и ДНР нуждаются в бронежилетах, касках, тепловизорах, приборах ночного видения, биноклях, — сообщил чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF Денис Лебедев. — Началась спецоперация зимой, сейчас лето – другая форма нужна. Все это закупается на деньги, которые сегодня собираем. Когда люди меня увидели, что я этим занимаюсь с Народным фронтом, я вам говорю с полной ответственностью, у меня телефон плавился от звонков — Денис, чем помочь, куда направить? Сегодня мне позвонили из Липецка — есть генератор мощный, пусть приедут заберут. Уже приехали, уже забрали. Сибирь, Урал, — отовсюду звонят. Очень важно сейчас на pobeda.onf.ru, где идет сбор, присоединиться и поучаствовать. У нас узнаваемые лица лично курируют сборы — Денис Майданов, Дмитрий Певцов – к ним есть доверие. Когда сумма собрана, вещи закупят, и этот человек доставит груз в ЛНР или ДНР конкретной бригаде, четко под видео. За 2 недели сбор, который я курировал, собрал 15 миллионов. Это доказательство того, что люди хотят помочь быстрее закончить этот коричневый беспредел».

«Это первый подобный марафон, — отметил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов: В нашей главной песне «День Победы», есть слова: «Этот день мы приближали, как могли» И я совершенно по-другому их прочувствовал сегодня, потому что все, что обычные люди собирают для фронта, те суммы, которые они переводят - это вклад в то, чтобы приблизить победу и сохранить жизни. А Народный фронт как президентское движение помогает необходимые вещи быстро закупить, быстро довезти, быстро протащить через границу и быстро доставить до части. Спасибо всем, кто жертвует, спасибо военкорам и публичным людям, которые нам помогают и открывают свои сборы».

На ресурсах Народного фронта «Zа нами правда» «Все для Победы» и в специальном разделе «Слова поддержки бойцам» люди писали сообщения для российских военнослужащих и ополченцев республик Донбасса, а ведущие марафона зачитывали их в прямом эфире. А прямо во время старта марафона ведущий эфира Владимир Соловьев протестировал, как организована техническая сторона сбора средств. Он навел камеру мобильного на QR-код, перешел в поле ввода данных карты от банка ПСБ и призвал зрителей и слушателей трансляции делать переводы для военных подразделений Донбасса. «Если вы хотите почувствовать сопричастность — не забудьте перечислить ваши деньги, это деньги на правильные цели. Они пойдут на закупку всего необходимого для ребят из Донецкой и Луганской народных республик. Война все расставит по своим местам», — подчеркнул телеведущий.

В процессе марафона Владимир Соловьев объявил постоянный сбор проекта Соловьев Live под названием «Летайте, братья!». Сбор открыт на современные квадрокоптеры для разведывательных подразделений Донецкой и Луганской народных республик. Вместе с беспилотниками военнослужащие получат специальные подарки от проекта — оригинальные патчи, фирменный бафф и брелок. Такие же сувениры предусмотрены для самых активных участников сбора.

Чего не хватает на передовой и как это затрудняет деятельность защитников Донбасса, рассказал Юрий Гагарин, военнослужащий особого штурмового полка морской пехоты, доброволец из Челябинска, получивший позывной «Ангел» за спасение более чем 300 детей в Мариуполе.

«То, что уже сегодня Народный фронт предоставил, это уже решает стратегические военные проблемы. Благодаря дронам от Народного фронта уничтожено конкретно нашим батальоном 11 единиц техники, в том числе и новейшей. Данные дроны нас выручили. Но из трех полученных совсем недавно дронов остался у нас один. Все, что сегодня присылают нам россияне, уменьшает жертвы среди личного состава. Когда у нас есть «глаза» и «уши» в виде коптеров, то мы более оперативно принимаем решение на месте и на поле боя эффективно выполняем боевые задачи». Также Гагарин сообщил, что сейчас остро нужны высокоточные прицелы и покрышки с подшипниками на БТР. Также о конкретных потребностях подразделений ЛДНР рассказали в эфире марафона командир батальона «Спарта» ДНР Артем Жога и командир Интернациональной бригады «Пятнашка» ДНР Ахра Авидзба, позывной «Абхаз».

Перечисления на счета проекта «Все для Победы» в ходе марафона шли как от физических, так и от юридических лиц, хотя 90 процентов поступлений были именно от людей. Максимальная полученная в сборе сумма платежа от физического лица составила 1 миллион рублей, от юридического — 600 тысяч рублей. О своем отношении к проекту и о том, как он может развиваться в регионах России в эфире Соловьев Live рассказали блогер Юрий Подоляка, руководители региональных исполкомов Народного фронта в Севастополе и Новосибирской области Лариса Мельник и Светлана Заикина.

Народный артист России Дмитрий Певцов, куратор сбора для бригады «Беркут» призвал россиян поддержать защитников Донбасса любой суммой. «Россия в очередной раз взяла на себя миссию — закончить войну. Ребята наши вместе с бойцами ДНР и ЛНР сейчас защищают нас от нацизма. Наша прямая обязанность сделать все, что возможно, чтоб помочь им. Я с самого начала участвовал как депутат при признании независимости ДНР и ЛНР, нажимая эту кнопку при голосовании в Думе, и так же продолжаю действовать сейчас и везде, где только можно. Что касается проекта Народного фронта, я очень рад той сумме, которая уже скопилась. Благодарен всем, кто участвует в сборе, независимо от размера их взноса, я рад, что мои соотечественники нас слышат и хотят закончить геноцид народов Донбасса».

Марафон завершен, а сбор материальной помощи для воинов республик Донбасса продолжается. Все подробности на сайте pobeda.onf.ru. А слова моральной поддержки всем защитникам России можно также оставить на портале «Zа нами правда» (zanamipravda.ru).

