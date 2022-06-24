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Рынку криптовалют предсказали ужасный сценарий

Bloomberg: майнеры не могут выплатить кредиты на миллиарды долларов

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Затянувшийся спад на криптовалютном рынке усложняет для некоторых майнеров выплату кредитов на сумму до четырех миллиардов долларов. Это создает потенциальный риск для крупных крипто-кредиторов, пишет Bloomberg о новой проблеме.

Эксперты указывают, что стоимость многих майнинговых установок, принятых в качестве залога, снизилась вдвое вместе с ценой крупнейшего в мире цифрового токена. Отрасль сталкивается с серьезными трудностями из-за этого. До сих пор лишь немногие майнеры объявили дефолт по своим кредитам, но недавние продажи демонстрируют признаки бедствия, отмечает издание. Core Scientific Inc. продал более 2000 биткоинов в мае, чтобы покрыть операционные расходы.

Bitcoin от TradingView

Аналитики предсказывают, что, если ситуация на рынке не улучшится, это может грозить ужасным сценарием. Продажа биткойн-резервов оказывает дополнительное давление на цены, а стоимость оборудования может упасть еще ниже. Стоимость популярной майнинговой установки Bitmain S19 снизилась примерно на 47 процентов по сравнению с ноябрьским максимумом в 10 тысяч долларов.

Основатель и главный инвестиционный директор Absolute Strategy Research Ян Харнетт ранее предсказал курсу биткоина дальнейшее падение до уровня 13 тысяч долларов за единицу.

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Платон Щукин
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