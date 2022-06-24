Рынку криптовалют предсказали ужасный сценарий

Bloomberg: майнеры не могут выплатить кредиты на миллиарды долларов

Затянувшийся спад на криптовалютном рынке усложняет для некоторых майнеров выплату кредитов на сумму до четырех миллиардов долларов. Это создает потенциальный риск для крупных крипто-кредиторов, пишет Bloomberg о новой проблеме.

Эксперты указывают, что стоимость многих майнинговых установок, принятых в качестве залога, снизилась вдвое вместе с ценой крупнейшего в мире цифрового токена. Отрасль сталкивается с серьезными трудностями из-за этого. До сих пор лишь немногие майнеры объявили дефолт по своим кредитам, но недавние продажи демонстрируют признаки бедствия, отмечает издание. Core Scientific Inc. продал более 2000 биткоинов в мае, чтобы покрыть операционные расходы.

Аналитики предсказывают, что, если ситуация на рынке не улучшится, это может грозить ужасным сценарием. Продажа биткойн-резервов оказывает дополнительное давление на цены, а стоимость оборудования может упасть еще ниже. Стоимость популярной майнинговой установки Bitmain S19 снизилась примерно на 47 процентов по сравнению с ноябрьским максимумом в 10 тысяч долларов.

Основатель и главный инвестиционный директор Absolute Strategy Research Ян Харнетт ранее предсказал курсу биткоина дальнейшее падение до уровня 13 тысяч долларов за единицу.