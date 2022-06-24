Глава ВОЗ назвал число случаев заболевания обезьяньей оспой в мире

Глава ВОЗ заявил, что в мире выявлено 3,2 тысячи случаев заболевания обезьяньей оспой

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал число случаев заболевания обезьяньей оспой в мире. Его слова передает РИА Новости.

По словам Гебрейесуса, на данный момент в мире выявлено 3,2 тысячи случаев заболевания обезьяньей оспой. Из них один случай оказался смертельным. Всего болезнь зафиксирована в 48 странах. При этом в странах, где ее обнаружили недавно, заболевают, в основном, мужчины, имевших гомосексуальные контакты.

Ранее ВОЗ захотела переименовать вирус оспы обезьян. Тогда Гебрейесус заявил, что вспышка оспы обезьян «явно необычна и вызывает беспокойство».

Оспа обезьян похожа на натуральную оспу, о победе над которой было официально объявлено в 1980-м. Большинство зараженных выздоравливают в течение нескольких недель, однако иногда возникшие осложнения приводят к летальному исходу.