На Украине депутата Рады заподозрили в связях с российской разведкой

СБУ заподозрила депутата Рады Деркача в работе на российскую разведку

Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила депутата Верховной Рады Андрея Деркача в связях с российской разведкой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В СБУ заявили, что разоблачили агентурную сеть Главного управления Генштаба России, которая должна была «помогать врагу в захвате Украины». «В нее, в частности, входил народный депутат Андрей Деркач», — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, работа депутата заключалась в создании сети частных охранных предприятий в разных областях. Они якобы нужны были для «быстрого захвата Украины».

Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил о гибели в Херсонской области бывшего члена парламентской фракции «Слуга народа» Алексея Ковалева. Последнего обвиняли в «коллаборационистской деятельности».