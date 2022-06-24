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Власти подтвердили гибель четырех человек при крушении Ил-76 в Рязани

Власти подтвердили гибель четырех человек при падении Ил-76 в Рязани

Кадр: Shot

При крушении самолета Ил-76 в Рязанской области погибли четыре человека — такие данные подтвердили власти российского региона. Об этом сообщила оперативная группа областного правительства в Telegram-канале.

По данным властей, в результате падения воздушного судна пострадали пять человек — их госпитализировали с различными травмами. Медики оценивают состояние пострадавших как стабильное, им оказывается вся необходимая помощь.

Самолет Ил-76 потерпел крушение в районе Михайловского шоссе города Рязани утром в пятницу, 24 июня. На месте падения начался пожар, воздушное судно повредило линии электропередачи, из-за чего несколько районов остались без света. Самолет упал в поле рядом с частными жилыми домами.

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Анастасия Шейкина
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