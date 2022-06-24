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В Госдуме оценили статус кандидатов в ЕС для Украины и Молдавии

Слуцкий: кандидатство в ЕС для Украины и Молдавии означает переход на «русофобские рельсы»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС означает переход союза на «русофобские рельсы». Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, ни одна из стран не соответствует критериям для того, чтобы «даже близко подойти к дверям ЕС», а их кандидатство предоставлено в рамках проекта "Анти-Россия".

«Скорее это сигнал фактического перехода ЕС на "русофобские рельсы". Ни одна из этих стран не соответствует ни одному критерию для того, чтобы и близко подойти к дверям Евросоюза», - написал депутат.

Слуцкий добавил, что статус кандидата на вступление в Евросоюз обязывает Кишинев поддержать новые антироссийские санкции, поэтому «дыры» в национальной экономике для этого не помеха.

Главы европейских стран одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз (ЕС) на саммите, который прошел в Брюсселе 23 июня. Вместе с тем союз выдвинул Киеву ряд условий в области соблюдения верховенства закона и борьбы с коррупцией, которые необходимо выполнить даже после получения статуса страны-члена ЕС.

Ударная волна


Марина Совина
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