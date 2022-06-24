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Стало известно о состоянии пострадавших после крушения Ил-76 в Рязани

Одного пострадавшего поместили в реанимацию после крушения Ил-76 в Рязани

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Одного пострадавшего поместили в реанимацию после крушения грузового самолета Ил-76 в Рязани, еще трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РЕН ТВ в пятницу, 24 июня.

Состояние еще одного пострадавшего врачи оценивают как средней степени тяжести. По данным телеканала, всего при крушении грузового самолета пострадало пять человек, еще четверо погибли.

О том, что военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в районе Михайловского шоссе города Рязани, стало известно утром в пятницу, 24 июня. На месте падения начался пожар, воздушное судно повредило линии электропередачи, из-за чего несколько районов остались без света.

Ил-76 направлялся из Оренбурга в Белгород, а в Рязани приземлялся на дозаправку. Воздушное судно упало в поле рядом с частными жилыми домами, однако разрушений после его крушения на земле нет.

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Анна Щербакова
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