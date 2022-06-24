Экс-замглавы Саратовского Минсельхоза осудили на 2 года за превышение полномочий

Замминистра сельского хозяйства Саратовской области осудили на 2 года за коррупцию

Бывшего заместителя министра сельского хозяйства Саратовской области осудили на два года условно за коррупцию. Об этом в пятницу, 24 июня, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщину признали виновной по статьям 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Также суд назначил ей полтора года испытательного срока.

По данным ведомства, в 2019 году экс-замглавы уничтожила приказ о возврате миллиона, выданного из местного бюджета производителю молочной продукции в 2018 году. На эти деньги организация должна была производить больше молока, но свое обещание не выполнила.

Известно, что с апреля 2019-го по декабрь 2020 года экс-замминистра незаконно заключила новые соглашения на выдачу субсидий той же организации-должнику, в результате чего общая сумма ущерба бюджету Саратовской области составила 6,8 миллиона рублей.

Преступления выявили сотрудники ФСБ.