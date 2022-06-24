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Власти Рязанской области привели подробности крушения Ил-76

Врио губернатора Малков: экипаж упавшего в Рязани Ил-76 отвел его, чтобы не повредить дома

Кадр: Telegram-канал «Mash»

Экипаж военно-транспортного самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Рязани, до последнего отводил неисправное воздушное судно, чтобы не повредить жилые дома. Такие подробности привел врио губернатора российского региона Павел Малков в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что экстренные службы Рязанской области сработали оперативно, спасая выживших членов экипажа Ил-76.

Экипажу удалось приземлить грузовой самолет в поле, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирных граждан, уточнил врио губернатора Рязанской области.

«Рязанские медики оказывают помощь пяти пострадавшим в результате падения самолета. Сейчас их состояние стабильное, но тяжелое», — отметил Малков.

О том, что военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в районе Михайловского шоссе города Рязани, стало известно утром в пятницу, 24 июня. Погибли четыре человека, еще пятеро пострадали. На месте падения начался пожар, воздушное судно повредило линии электропередачи, из-за чего несколько районов остались без света.

Ил-76 направлялся из Оренбурга в Белгород, а в Рязани приземлялся на дозаправку.

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Анна Щербакова
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