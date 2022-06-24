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Шэрон Стоун рассказала о девяти пережитых выкидышах

Шэрон Стоун призналась, что потеряла девять детей в результате выкидышей

Фото: Phil McCarten / Reuters

64-летняя американская актриса призналась, что пережила девять выкидышей. Ее слова передает издание People.

«У нас, у женщин, нет площадки, чтобы обсудить глубину этой потери. Я потеряла девять детей в результате выкидышей», — рассказала Стоун.

У актрисы нет кровных детей, только приемные. Всего Стоун усыновила троих мальчиков: Роэна Джозефа, Лэрда Вонна и Куинна Келли в 2000, 2005 и 2006 годах соответственно.

«Это серьезная проблема. Нам приходится переживать это в одиночку и тайно, чувствуя какую-то неудачу», — отметила она.

Голливудская звезда добавила, что после потери ребенка женщинам необходимо «сострадание, сочувствие и исцеление». По мнению актрисы, женское здоровье сегодня стало «слабым и угнетенным», поскольку оно вынуждено поддерживать «мужскую идеологию».

Ранее жених Бритни Спирс рассказал о своих переживаниях после выкидыша у певицы.

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