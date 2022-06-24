В России вскоре введут уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в сети

МВД: в России скоро введут уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

В ближайшее время в России может быть введена уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом сообщил первый замглавы Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД Кирилл Смуров, передает ТАСС.

По его словам, сейчас завершается подготовительная работа по поручению президента России Владимира Путина. Смуров выразил надежду, что установление уголовной ответственности станет серьезной мерой противодействия распространению запрещенных веществ.

Их перечень постоянно пополняется — только за пять последних лет было подготовлено 17 постановлений правительства, корректирующих список запрещенных в России наркотических веществ. В настоящее время власти контролируют оборот более одной тысячи психоактивных средств и растений. Вскоре в него добавят еще 40 наименований.