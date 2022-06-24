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Минобороны показало кадры ударов ТОС «Солнцепек» по позициям ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры ударов ТОС «Солнцепек» по позициям ВСУ

Министерство обороны показало кадры ударов тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликованы в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На видео ТОС производит несколько выстрелов и оперативно меняет боевую позицию. Как уточнили в Минобороны, термобарические снаряды «Солнцепека» способны поразить площадь до 40 тысяч квадратных метров.

«Укрыться от залпа "Солнцепека" невозможно даже в окопах и блиндажах: после попадания двухсоткилограммового снаряда в цель термобарическая смесь рассеивается в воздухе и взрывается под колоссальным давлением, создавая температуру в три тысячи градусов», — рассказали в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВСУ открыли охоту на российские тяжелые огнеметные системы — они считают ТОС своими приоритетными целями из-за их мощи.

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Валерий Розенберг
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