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Из-за дефицита упаковки производители захотели увеличить ее объем

«Союзнапитки» попросил власти увеличить объем упаковки для детских соков

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») попросил власти до 30 декабря увеличить с 0,2 до 0,5 литра максимальный объем упаковки для детских соков (до трех лет) из-за ее дефицита. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным источника газеты, для детей до трех лет сок производится порционно в упаковках по 0,2 литра, 80 процентов которой было импортной. В апреле премьер Михаил Мишустин разрешил увеличиться до 0,5 литра максимальный объем упаковки при продаже молочных смесей, молока, сливок, кефира для детей до трех лет.

По словам собеседника издания, в молочной отрасли такая мера особого эффекта не дала. Компании пока не хотят перестраивать производство, поскольку послабление носит временный характер. На освобождение складов и закупку новой упаковки потребуется около трех-четырех месяцев.

Ранее сообщалось, что российские производители начали эксперимент по созданию «отечественного Tetra Pak» для замены импортных аналогов. Наращивание отечественного производства происходит параллельно с тестированием российских красок на предмет применения на импортной технологии.

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Платон Щукин
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