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В США предсказали последствия улучшения отношений Израиля с арабским миром

Спецслужбы предупреждали Белый дом об угрозе терроризма в США и на Ближнем Востоке

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Представители спецслужб из Министерства внутренней безопасности США еще в октябре 2020 года предупреждали Белый дом, что улучшение и нормализация отношений между Израилем и арабским миром может привести к всплеску угроз терроризма как на Ближнем Востоке, так и на американской территории. Соответствующий документ распространялся среди чиновников администрации бывшего президента США Дональда Трампа, и в настоящее время доступен в публичном доступе.

«Давние обиды террористов, очень вероятно, усугубятся из-за нормализации Израилем отношений с двумя странами Залива», — говорится в начале анализа, который предрек будущие последствия этих процессов. Также в документе говорится не только о повышении рисков в сфере безопасности, но и о том, что США вынуждены реагировать на любые признаки дестабилизации региона из-за предыдущих внешнеполитических соглашений.

Предполагается, что документ выложен в публичный доступ в преддверии визита президента Джо Байдена в Саудовскую Аравию в целях продемонстрировать неоднородность американского силового и разведывательного аппарата.

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Дмитрий Сотак
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