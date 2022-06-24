Квартиру умершей фэшн-директора ЦУМа решили продать с огромной скидкой

В Москве решили продать за 390 млн рублей жилье умершей фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер

В Москве решили продать квартиру фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер, умершей в 2019 году. Соответствующее объявление появилось на сайте по поиску недвижимости ЦИАН.

Речь идет о пятикомнатной квартире, расположенной в доходном доме купца Коровина на Тверском бульваре, 9 — Вербер приобрела ее в начале 2000-х. Первоначально объект выставили на продажу в мае 2022 года за 414 миллионов рублей, но спустя месяц сделали огромную скидку — теперь лот стоит 390 миллионов рублей.

Площадь недвижимости — 230 квадратных метров. В публикации сказано, что внутри есть просторная и светлая прихожая с множеством мест для хранения, гостиная с антикварной мебелью, роялем и камином, обеденная группа, три спальни, столько же ванных комнат и один отдельный санузел. Кроме того, из столовой можно выйти на собственную террасу с видом на живописный сквер.

Как отмечается в объявлении, в жилье выполнен уникальный дорогостоящий ремонт по индивидуальному авторскому проекту. В отделке помещений использовали дорогостоящие материалы — редкие виды итальянского мрамора и натуральное дерево. Среди декоративных элементов авторы публикации указали художественную роспись стен, фрески и лепнину. Кроме того, комнаты оборудованы бытовой техникой премиальных брендов, таких как SUB-ZERO, GAGGENAU и La Cornue.

Алла Вербер скончалась 6 августа 2019 года в Италии на 62-м году жизни. По словам представителей предпринимательницы, причиной смерти стал менингококковый сепсис. Алла Вербер сотрудничала с брендом Mercury с 1993 года. Позднее Mercury купил ЦУМ, и ее пригласили работать фэшн-директором. Вербер занималась закупкой различных коллекций и налаживала связи с модными домами.