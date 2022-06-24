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Напоивший россиян суррогатной водкой «Царская охота» получил срок

В Тюмени суд дал 4,5 года продавцу водки с метилом, из-за которой погибли три человека

Фото: Shutterstock

В Тюмени суд приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы мужчину по делу о смертельном отравлении метиловым спиртом. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете России (СКР).

Фигуранта признали виновным по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также мужчина добровольно выплатил каждому потерпевшему 70 тысяч рублей, а одному, по решению суда, — 200 тысяч рублей.

По данным ведомства, в декабре 2021 года мужчина купил у знакомого более 80 бутылок метилового спирта с ложной этикеткой — водка «Царская охота». С декабря 2021 по январь 2022 года он продавал опасный товар через магазин-склад в Тюмени. В результате употребления ядовитой жидкости отравились не менее 17 человек, трое погибли.

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Екатерина Власова
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