Эксперты обсудили проблемы использования VPN-сервисов

Прошла пресс-конференция «В обход запрету. Какие опасности таит в себе VPN?»

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция «В обход запрету. Какие опасности таит в себе VPN?». Ведущие эксперты отрасли обсудили проблематику VPN-сервисов в России: почему растет их популярность, достаточно ли безопасно их использование, а также какие меры нужно принять и уже принимаются для защиты российских граждан в сети.

Одним из главных вопросов пресс-конференции стала причина возросшего в последнее время интереса к VPN-сервисам среди россиян. С января по апрель количество пользователей VPN-сервисов выросло в 53,5 раза. Как считает заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов, все дело в запрете некоторых онлайн-платформ, нарушающих российское законодательство. «Сегодня действительно такая вот в России эра VPN. Почему? Потому что Meta (владелец Instagram и Facebook) признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ), Facebook, Instagram, которые признаны у нас запрещенными экстремистскими — они сегодня работают через VPN. И люди, что называется, хотят вот это смотреть», — подчеркнул эксперт. При этом, как подчеркнул Артем Кирьянов, VPN-сервисы предоставляют доступ не только к соцсетям, но и к целому набору другой запрещенной информации с которой активно борется Роскомнадзор: «Они блокируются именно за то, что ищутся какие-то запрещенные сайты, причем необязательно это касается социальных сетей, это относится ко многим сайтам с экстремистским контентом, с контентом, связанным с продажей наркотиков, и так далее», — резюмировал эксперт.

Основной темой дискуссии стала цена, которую пользователи реально платят за использование VPN-сервисов и возможность выхода на заблокированные на территории РФ ресурсы. Как считает эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации и главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер, за использование подобных приложений всегда приходится платить, и не только деньгами. «Первое, чем мы можем платить — это просмотром рекламы. Второе — это продажей наших данных в том или ином виде, как в легальном, обезличенном, так и в полулегальном на биржах, когда нашими данными пользуются незаконно», - подчеркнул эксперт.

Только в конце прошлого года в интернет слили данные 45,5 миллиона пользователей мобильных VPN-сервисов, в том числе данные около 800 тысяч россиян и это не единственный подобный кейс.

Геллер видит большую проблему в том, как и кому продаются данные пользователей VPN-сервисов. Подобное «информирование» устроено крайне плохо, считает эксперт. «В основном маленькие компании этим занимаются [предоставлением VPN-услуг] и, конечно, поскольку компании маленькие, мы не знаем, кто ими владеет, кто данными управляет, распоряжается нашими данными. Конечно, мы находимся в таком информационном вакууме и не понимаем, что с ними будет», — акцентирует внимание Артем Геллер. Он уверен, подавляющее большинство сервисов, особенно бесплатных, продают нашу личную информацию для дальнейшего пользования как коммерческими сервисами, так и мошенниками. Иными словами, все спам-звонки, которые нам приходят, фишинг, потери наших паролей от социальных сетей или даже банковских паролей – все это последствия халатного злоупотребления нашими данными.

Эксперты отметили, что возросшие риски безопасности в сети для граждан связаны также с активной антироссийской информационной политикой, проводимой странами запада в онлайн-пространстве. При этом, как считает Артем Кирьянов, жертвами подобных действий могут стать не только официальные представители российского государства, но и обычные граждане. «Сегодня Россия находится в состоянии информационной войны, и вот те ресурсы, в том числе и хакерские ресурсы, которые работают против России, они же работают не только против условного Министерства обороны или каких-то государственных организаций», — подчеркнул он. «Вот этот момент противодействия такого в ИТ-сфере он касается и простых людей, которые, казалось бы, никакого отношения [к российским властям] не имеют. Просто попадают в этот процесс. Поэтому надо очень серьезно заботиться о безопасности, о своей безопасности прежде всего. Соизмерять, а так ли нужен этот VPN?» — призвал эксперт.

Артем Геллер обратил особое внимание на то, что крайне сложно, а порой и вовсе невозможно быть уверенным в безопасности, используемого VPN-сервиса. «Даже я, профессионал в своей области, не понимаю и быстро не могу разобраться, достаточно ли безопасен этот VPN, которым я хочу воспользоваться, этот сервис. Более того, безопасным, наверное, являться может только тот VPN, который вы сами создали и сами знаете все шаги, по которым он работает, идет этот сервис, и только так. Потому что все остальное — это сплошные загадки», — отметил эксперт.

Одним из немаловажных пунктов обсуждения стал вопрос, как решать проблему VPN-сервисов. Как считает Артем Кирьянов, нужно уделить особое внимание прежде всего юридической и финансовой грамотности самого населения. Кроме того, вопрос анонимайзеров и VPN-сервисов уже находится на контроле у государства: «Этот вопрос уже находится в рамках исполнительной власти под контролем. Роскомнадзор блокирует VPN, который открывает доступ к запрещенным сайтам, материалам, остальные не блокирует. В части обеспечения безопасности это другие министерства и ведомства. В части предотвращения кибермошенничества — это правоохранительные органы, эта вся история работает», — подчеркнул Артем Кирьянов.