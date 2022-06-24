Российские подростки погибли под колесами поезда по пути на выпускной

В Тамбовской области трое подростков пошли по ж/д путям на выпускной и погибли под поездом

В Тамбовской области трое подростков пошли по железнодорожным путям в кафе на выпускной и погибли под колесами поезда. Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального Следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Следователями удалось выяснить, что российские подростки должны были праздновать выпускной вечер в кафе, которое находится в поселке Мордово. Мальчики решили сократить путь и направились по железнодорожному полотну в районе станции Оборона.

Там подростков настиг поезд сообщением Москва — Волгоград. Спасти несовершеннолетних не удалось, они скончались на месте от полученных травм.

По факту случившегося завели уголовное дело по части 3 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

Ранее в Красноярском крае двухлетний ребенок попал под товарный поезд и погиб.

По данным следователей, двухлетний россиянин остался без присмотра родителей и выбежал на железную дорогу, где был «смертельно травмирован» грузовым поездом.