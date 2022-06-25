Проход брига «Россия» по Неве на «Алых парусах-2022» попал на видео

Проход брига «Россия» по Неве на «Алых парусах-2022» показали в режиме реального времени

В Санкт-Петербурге прошел ежегодный праздник выпускников «Алые паруса-2022». Масштабное шоу показали в режиме реального времени, трансляция велась на сайте Пятого канала с 22.00.

На кадрах видно, как главный символ праздника, бриг «Россия» входит в акваторию Невы через мосты. Этого момента с нетерпением ждали все собравшиеся. По информации канала, бриг венчают 18 алых парусов, а высота двух мачт составляет 30 метров.

Торжество для выпускников каждый год поражает своей красотой и масштабами. Организаторы сохранили лучшие традиции праздника и приготовили множество сюрпризов для телезрителей и выпускников, которые отправятся встречать свой первый взрослый рассвет вместе с «Россией» под алым парусом. Праздник «Алые паруса» после длительного перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного банка «РОССИЯ», Пятого канала и правительства Санкт-Петербурга.