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Король Иордании поддержал идею создания аналога НАТО на Ближнем Востоке

Король Иордании Абдалла II поддержал идею создания аналога НАТО на Ближнем Востоке

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Король Иордании Абдалла II поддержал идею создания аналога НАТО на Ближнем Востоке. Об этом сообщает CNBC.

«Я буду одним из первых людей, которые поддержат "ближневосточную НАТО"», — сказал он. По его словам, роль такого военного союза должна быть четко определена. Он добавил, что «в противном случае он будет смущать всех».

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон отказывается от конфронтации и холодной войны в Индо-Тихоокеанском регионе, а также создания азиатского аналога НАТО. «Я бы хотел четко дать понять, что мы не стремимся к конфронтации или конфликту. Мы также не хотим новой холодной войны, азиатского НАТО или дробления региона на враждующие блоки», — сказал он.

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Марина Совина
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