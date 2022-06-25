Россиян предупредили о смертельной опасности купания в холодных водоемах в жару

Кардиолог Ашихмин рекомендует не купаться в холодной воде, чтобы избежать спазма сосудов

Кардиолог Ярослав Ашихмин предупредил россиян о смертельной опасности купания в холодных водоемах в жару. Интервью с ним публикует «Газета.Ru».

Кандидат медицинских наук рассказал, что резкие перепады температуры могут негативно воздействовать на организм как здорового человека, так и людей, страдающих гипертонией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В первую очередь медик рекомендует не купаться в холодной воде в состоянии алкогольного опьянения, чтобы избежать спазма сосудов.

«Если резко прыгнуть в холодную или ледяную воду, то может остановиться сердце, для тех, кто не имеет какой-то специальной подготовки, кто никогда не закаливался, это может быть смертельно опасно», — объяснил доктор и добавил, что алкоголь и купание также снижают чувствительность к жаре, что может обернуться серьезным тепловым ударом.

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