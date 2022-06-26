Представившийся Кличко пранкер обзвонил мэров Берлина, Вены и Мадрида

Пранкер от имени Кличко созвонился по видеосвязи с мэрами Берлина, Вены и Мадрида

Неизвестный пранкер, представившийся главой Киева Виталием Кличко, позвонил по видеосвязи мэрам трех европейских столиц, при этом один их них так и не почувствовал подвоха. Об этом сообщает «Российская газета».

Разговор с бургомистром Берлина Франциской Гиффай длился примерно полчаса, прежде чем она заподозрила обман. Во время видеоконференции на экране был собеседник, выглядящий и говорящий, как Кличко, что ввело берлинского мэра в заблуждение. Пранкер мог использовать технологию Deepfake, которая создает анимированные образы человека.

В офисе Гиффай пояснили, что обман раскрылся, когда собеседник, говоря об украинских беженцах, призвал берлинского мэра выслать их обратно. После этого бургомистр прервала разговор. Отмечается, что договоренность о звонке была достигнута заранее по электронной почте, однако берлинская мэрия не перепроверила это сообщение у киевских властей.

После инцидента офис бургомистра уведомил посла Украины Андрея Мельника и тот подтвердил, что с Гиффай говорил не настоящий Кличко. Управление уголовной полиции Берлина занялось расследованием.

Пранкер также созвонился с мэром Мадрида Хосе Луису Мартинесу-Альмейде, но тот не стал с ним разговаривать, а вот градоначальник Вены Михаэль Людвиг не распознал обман и принял злоумышленника за настоящего мэра Киева. Позже в разговоре с журналистами он заявил, что во время разговора не обсуждались важные темы, но выразил раздражение своей оплошностью.