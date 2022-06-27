В России создана Ассоциациа блогеров и агентств

Татьяна Иванова: ассоциация блогеров и агентств создана в РФ для консолидации рынка

В России создана Ассоциация блогеров и агентств с целью консолидации рынка. Об этом заявила президент Ассоциации блогеров и агентств Татьяна Иванова, передает ТАСС.

«По неофициальным данным, за прошлый год общий оборот интернет-маркетинга составил 15 миллиардов рублей. При этом наш рынок никогда не был объединен никакой ассоциацией в отличие от, например, Ассоциации креативных агентств. И так сложилось, что создание ассоциации было абсолютно ситуативной историей. Мы собрались на несколько антикризисных встреч, чтобы понять, что же нам делать дальше. И создание ассоциации стало логичным шагом», — сказала она.

По словам Ивановой, уже созданы рабочие группы по разным направлениям. «Назрела потребность консолидировать рынок», - добавила она, отметив, что новая организация объединяет порядка 65 процентов рынка, в нее вошли более 30 агентств, курирующих многих топовых русскоязычных блогеров. Целью такой организации ее создатели называют выработку эффективных правил взаимодействия бизнеса, контент-мейкеров и государства.

Сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин отметил, что ассоциация создана не чиновниками, а участниками рынка, и зарегистрирована как НКО, поэтому никакой коммерческой деятельностью заниматься не планирует. Он выразил удовлетворение, что теперь будет представитель рынка, который сможет высказывать общую позицию.

Среди задач ассоциации Перлин выделил, в частности, эффективное взаимодействие с государством. «Нам бы хотелось, чтобы государство признало influence-маркетинг как индустрию, чтобы государство признало блогеров как профессию», — заявил он.

Кроме того, сооснователь новой организации выразил надежду, что компании, работающие с блогерами, будут приравнены к IT-компаниям.

«Третье важное направление, которое мы хотим от государства - это приравнять компании, которые работают с блогерами, к IT-компаниям или мультипликаторам и соответственно транслировать все преференции и льготы, которые есть у последних», — сказал он.

