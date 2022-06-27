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Россиянам назвали стоимость морских круизов для путешествия «прямо сейчас»

АТОР: стоимость семидневного круиза по Средиземноморью начинается от 62 тысяч рублей

Фото: @benobro / Unsplash

Представители туристической индустрии назвали доступные для россиян морские круизы, в которые можно отправиться «прямо сейчас». Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в настоящий момент туристические компании предлагают несколько вариантов круизов по Средиземноморью. Привитые «Спутником V» путешественники могут купить путевку на лайнер MSC Liriсa — в семидневный маршрут входят Пирей (Греция), Кушадасы (Турция), Хайфу (Израиль), Лимасол (Кипр), остров Родос (Греция) и остров Санторини.

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Стоимость круиза составляет минимум 1098 евро (62,7 тысячи рублей) на двоих. В АТОР отметили, что российским туристам начинать поездку будет удобнее в порту Кушадасы, долетев до турецкого Измира прямым рейсом.

Доступные предложения есть и для невакцинированных россиян. Например, они могут отправиться в круиз на четыре-пять дней на лайнере Blue Sapphire из Бодрума. Маршрут включает острова Миконос, Санторини и Родос.

Эксперты советуют совмещать такое путешествие с пляжным отдыхом и приобретать комбинированные туры. Цены стартуют в среднем от 153 тысяч рублей за двоих с перелетом и одной ночью в отеле.

Ранее в июне онлайн-сервис TripAdvisor составил сервис лучших туристических развлечений 2022 года. Первое место заняла прогулка на лодке по каналам Амстердама, которая получила более 10 тысяч отзывов от пользователей платформы.

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Мария Гейн
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