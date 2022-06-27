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Девушка вырвалась из заложников благодаря доставке еды

CBS News: в Нью-Йорке девушка вырвалась из заложников благодаря службе доставки еды

Фото: unsplash

В Нью-Йорке, США, девушка оставила сообщение к заказу в службе доставки еды и вырвалась из заложников. Об этом пишет CBS News.

Рано утром 19 июня в кафе Chipper Truck поступил заказ с необычным посланием. Комментарий гласил: «Пожалуйста, доставьте заказ вместе с полицией, но только сделайте это незаметно». Сотрудники заведения связались с его владельцами и рассказали о послании. Те посоветовали не подвергать жизнь клиентки опасности и вызвать полицию.

Когда полицейские прибыли на место, они арестовали 32-летнего Кемоя Ройала, который обвиняется в незаконном лишении свободы и изнасиловании 24-летней девушки. По словам жертвы, Ройал разрешил заказать доставку с ее телефона, и она воспользовалась этим шансом.

Позже выяснилось, что преступник уже находился в розыске за попытку изнасилования соседки, которое произошло 14 июня. Тогда его жертве удалось убежать и сообщить о преступлении в полицию.

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Сотрудников кафе поблагодарили за неравнодушие, а сервис доставки еды пообещал в знак благодарности выплатить заведению пять тысяч долларов (около 269 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в американском городе Лас-Крусес, штат Нью-Мексико, дети передали водителю автобуса тайное послание и спасли мать от домашнего насилия. Полицейские задержали мужчину и обвинили его в нанесении побоев и попытке удушения женщины, а также в других мелких правонарушениях.

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Евгения Черкасова
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