Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Состоялся крупнейший музыкальный фестиваль «Дикая Мята»

В Тульской области состоялся крупнейший музыкальный фестиваль «Дикая Мята»

Фото: Пресс-служба фестиваля «Дикая Мята»

В Тульской области состоялся крупнейший музыкальный фестиваль «Дикая Мята». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Впервые в российской фестивальной истории опен-эйр длился 10 дней. За это время на концертных площадках прошло больше 170 концертов и диджей-сетов. За два уикенда «Дикой Мяты» фестиваль посетили свыше 36 тысяч человек.

В этом году мероприятие стало мультижанровым: с пяти фестивальных сцен звучали инди, электроника, рок, world, альтернатива, хип-хоп и psy. На «Дикой Мяте» выступили такие музыкальные исполнители, как Дельфин, АИГЕЛ, Дайте танк (!), Космонавтов нет, Pyrokinesis, Cheese People, RSAC, Антоху МС и многие другие.

По будням, в перерывах между концертами, для гостей «Дикой Мяты» проводились лекции и кинопоказы. Одним из нововведений фестиваля стал круглогодичный глэмпинг «Дикая Мята. Кэмп», который будет включать в себя кинофестивали, выступления артистов, туристические поездки и многое другое.

«К сожалению, мы не смогли покрыть все убытки, которые возникли за два года пандемии, но все равно будем идти вперед с чувством благодарности нашим зрителям, музыкантам и партнерам, — сообщил продюсер фестиваля Андрей Клюкин — Сразу после фестивальной десятидневки стартует кемпинг “Дикая Мята”: еженедельные концерты, кинопоказы, спортивные площадки, видовой ресторан, речка, классные типи и домики со всеми удобствами».

Даты фестиваля в следующем году и расписание круглогодичного глэмпинга доступны на сайте.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил о максимальном усилении мер безопасности в России
В ДНР озвучили потери Киева с начала конфликта
«Севмаш» построит обитаемый подводный аппарат для «Газпрома»
Зеленский попросил страны G7 предоставить Украине системы ПВО
Минобрнауки раскрыло влияние отказа от Болонской системы на дипломы за рубежом
Создатели «Очень странных дел» рассказали о работе над спин-оффом шоу
Японцев попросили потерпеть жару ради экономии
«Самый татуированный мужчина Ирландии» показал старые фото с чистой кожей
ЮАР снял все ограничения на въезд туристов
Вдова и дети Шатунова продолжат судиться с Разиным после смерти артиста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.