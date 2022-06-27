В Тульской области состоялся крупнейший музыкальный фестиваль «Дикая Мята»

В Тульской области состоялся крупнейший музыкальный фестиваль «Дикая Мята». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Впервые в российской фестивальной истории опен-эйр длился 10 дней. За это время на концертных площадках прошло больше 170 концертов и диджей-сетов. За два уикенда «Дикой Мяты» фестиваль посетили свыше 36 тысяч человек.

В этом году мероприятие стало мультижанровым: с пяти фестивальных сцен звучали инди, электроника, рок, world, альтернатива, хип-хоп и psy. На «Дикой Мяте» выступили такие музыкальные исполнители, как Дельфин, АИГЕЛ, Дайте танк (!), Космонавтов нет, Pyrokinesis, Cheese People, RSAC, Антоху МС и многие другие.

По будням, в перерывах между концертами, для гостей «Дикой Мяты» проводились лекции и кинопоказы. Одним из нововведений фестиваля стал круглогодичный глэмпинг «Дикая Мята. Кэмп», который будет включать в себя кинофестивали, выступления артистов, туристические поездки и многое другое.

«К сожалению, мы не смогли покрыть все убытки, которые возникли за два года пандемии, но все равно будем идти вперед с чувством благодарности нашим зрителям, музыкантам и партнерам, — сообщил продюсер фестиваля Андрей Клюкин — Сразу после фестивальной десятидневки стартует кемпинг “Дикая Мята”: еженедельные концерты, кинопоказы, спортивные площадки, видовой ресторан, речка, классные типи и домики со всеми удобствами».

Даты фестиваля в следующем году и расписание круглогодичного глэмпинга доступны на сайте.