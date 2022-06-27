Россиянам предложили вызывать такси для мусора

Delivery Club и «Сборка» предложили вызывать такси, чтобы сдать вторсырье на переработку

Сервис доставки Delivery Club и экоцентр «Сборка» предложили россиянам вызывать через приложение экотакси, чтобы сдать на переработку вторсырье. Об этом говорится в материалах компании, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Чтобы вызвать такси, пользователю необходимо оставить заявку в приложении. Потом с ним свяжется диспетчер экоцентра и обсудит дату и время вывоза мусора. Вторсырье из квартиры или офиса заберет водитель эконцентра. Перед отправкой сырье необходимо очистить, высушить и собрать в завязанные пакеты и закрытые коробки.

В компании уточнили, что все виды вторсырья они передают на переработку напрямую. Из старых коробок для яиц они могут сделать горшки для семян или упаковку для кофейных или стиральных капсул. Проект запустят в Москве, однако в будущем планируют расширять его действие.

«Мы видим, что у многих наших пользователей есть потребность в осознанном и экологичном образе жизни. Наша цель –– сделать так, чтобы реализация этой потребности стала удобней», — отметили представители Delivery Club.

Ранее застройщик «Самолет» предложил жильцам своих зданий в Москве оплачивать услуги ЖКХ, сдавая на переработку бутылки. Девелопер запустил программу, участникам которой начисляются экобонусы, которые можно обменять на скидку в магазинах-партнера или использовать их при оплате коммунальных услуг.