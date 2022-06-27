Британские фермеры перестали брать россиян на работу в полях

Bloomberg: британские фермеры стали отказывать россиянам в сезонной работе в полях

Британские рекрутинговые компании, которые занимаются поиском кандидатов в рамках госпрограммы для сезонных работников, стали отказывать в трудоустройстве россиянам, пишет Bloomberg.

Фирмы начали аннулировать сертификаты, необходимые россиянам для получения визы. Это усугубляет проблему нехватки сезонных сельскохозяйственных рабочих в полях, которая уже обострилась после Brexit. Кроме того, фермы вынуждены искать замену украинцам, на их долю приходилось две трети сезонных рабочих в прошлом году. Россия является вторым поставщиком рабочей силы.

Официальная версия противоречит реалиям рынка, отмечает издание. «Сезонная работа открыта для всех национальностей, поэтому неправильно утверждать, что перестали брать или начали отказывать кому-то из-за их национальности», — заявил представитель Министерства внутренних дел Великобритании. Но, например, рекрутер Pro-Force написал, что набирает только людей, проживающих на Украине, в Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане, Непале, Северной Македонии и Турции.

В этом году правительство страны выдаст 10 тысяч дополнительных виз для сезонных рабочих, в результате чего будет доступно 40 тысяч виз. Лондонский иммиграционный юрист Armazi Пейман Зонузи, сказал, что связался примерно со 140 россиянами, которым было отказано в выдаче визы, но он считает, что общее число пострадавших намного больше.