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Британские фермеры перестали брать россиян на работу в полях

Bloomberg: британские фермеры стали отказывать россиянам в сезонной работе в полях

Фото: Andrew Yates / Reuters

Британские рекрутинговые компании, которые занимаются поиском кандидатов в рамках госпрограммы для сезонных работников, стали отказывать в трудоустройстве россиянам, пишет Bloomberg.

Фирмы начали аннулировать сертификаты, необходимые россиянам для получения визы. Это усугубляет проблему нехватки сезонных сельскохозяйственных рабочих в полях, которая уже обострилась после Brexit. Кроме того, фермы вынуждены искать замену украинцам, на их долю приходилось две трети сезонных рабочих в прошлом году. Россия является вторым поставщиком рабочей силы.

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Официальная версия противоречит реалиям рынка, отмечает издание. «Сезонная работа открыта для всех национальностей, поэтому неправильно утверждать, что перестали брать или начали отказывать кому-то из-за их национальности», — заявил представитель Министерства внутренних дел Великобритании. Но, например, рекрутер Pro-Force написал, что набирает только людей, проживающих на Украине, в Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане, Непале, Северной Македонии и Турции.

В этом году правительство страны выдаст 10 тысяч дополнительных виз для сезонных рабочих, в результате чего будет доступно 40 тысяч виз. Лондонский иммиграционный юрист Armazi Пейман Зонузи, сказал, что связался примерно со 140 россиянами, которым было отказано в выдаче визы, но он считает, что общее число пострадавших намного больше.

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Платон Щукин
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