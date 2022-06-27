Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Дагестане открылся фестиваль «Кавказ — единая семья»

В Дагестане открылся фестиваль народного творчества «Кавказ — единая семья»

Фото: «Вестник Кавказа»

В Махачкале открылся Межрегиональный фестиваль народного творчества Северо-Кавказского федерального округа «Кавказ — единая семья». Об этом сообщает ТАСС.

На фестивале выступят около 25 ансамблей. «В X межрегиональном фестивале народного творчества Северо-Кавказского федерального округа "Кавказ — единая семья" примут участие субъекты СКФО, а также гости из Архангельска и Перми. В рамках фестиваля пройдет 20 концертов, выступят около 25 ансамблей, всего в концертах фестиваля примут участие более 500 артистов», — сообщил начальник управления культуры администрации города Фарид Абалаев.

В рамках четырехдневного фестиваля концерты пройдут концерты на центральной площади Махачкалы и возле здания Аварского театра. Выездные концерты устроят в семи пригородных поселках.

По словам организаторов, возле здания театра работает выставка мастеров Северного Кавказа, а на главной городской площади проходят киносеансы. Организаторы фестиваля планируют также провести круглый стол, где деятели культуры обсудят «формирование запроса населения на проведение мероприятий в области культуры». Завершится фестиваль 28 июня заключительным гала-концертом на площади города.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Зеленский захотел закончить конфликт на Украине до зимы
Разработан способ выращивания растений без солнечного света
Россиян охватила ностальгия
Власти предупредили о возможном затоплении Симферополя
Украина назвала условия для попадания в «белый список» российских артистов
Грузия отказалась пропускать российскую нефть
США и Великобританию упрекнули в подготовке третьей мировой войны
Секс-символ советского кино рассказала о жизни после инсульта
Гособвинение потребовало пожизненного заключения для убивших девочку в Костроме
Зеленский выступил против затягивания конфликта на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.