В Дагестане открылся фестиваль «Кавказ — единая семья»

В Дагестане открылся фестиваль народного творчества «Кавказ — единая семья»

В Махачкале открылся Межрегиональный фестиваль народного творчества Северо-Кавказского федерального округа «Кавказ — единая семья». Об этом сообщает ТАСС.

На фестивале выступят около 25 ансамблей. «В X межрегиональном фестивале народного творчества Северо-Кавказского федерального округа "Кавказ — единая семья" примут участие субъекты СКФО, а также гости из Архангельска и Перми. В рамках фестиваля пройдет 20 концертов, выступят около 25 ансамблей, всего в концертах фестиваля примут участие более 500 артистов», — сообщил начальник управления культуры администрации города Фарид Абалаев.

В рамках четырехдневного фестиваля концерты пройдут концерты на центральной площади Махачкалы и возле здания Аварского театра. Выездные концерты устроят в семи пригородных поселках.

По словам организаторов, возле здания театра работает выставка мастеров Северного Кавказа, а на главной городской площади проходят киносеансы. Организаторы фестиваля планируют также провести круглый стол, где деятели культуры обсудят «формирование запроса населения на проведение мероприятий в области культуры». Завершится фестиваль 28 июня заключительным гала-концертом на площади города.