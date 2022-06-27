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Во Владивостоке отметили национальный татаро-башкирский праздник Сабантуй

Национальный татаро-башкирский праздник Сабантуй отметили 26 июня во Владивостоке

Фото: Пресс-служба администрации Артёмовского городского округа

Национальный татаро-башкирский праздник Сабантуй отметили 26 июня в одном из городских парков Владивостока. Об этом сообщает KP.RU.

По информации издания, на территории Минного городка в 26 раз собрались более 150 жителей и гостей города, которые приехали из разных населенных пунктов Приморья. На мероприятии гостям предлагали блюда татарской и башкирской кухни, например, чак-чак и плов, а также шашлык. Кроме того, горожане танцевали народные танцы и пели этнические песни.

«За годы проведения этот праздник уже многим полюбился. Он ярко демонстрирует приморский колорит региона с выраженной многонациональностью и разнообразием культур», — рассказали в администрации Владивостока и добавили, что «сабантуй» с татарского переводится как «родина».

Ранее стало известно, что в Череповце 26 июня проведут фестиваль граффити. В роли организатора мероприятия выступит общественная организация «Энергия города», которая выиграла городскую субсидию на проект «Делаем наш город ярче».

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Майя Пономаренко
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