Во Владивостоке отметили национальный татаро-башкирский праздник Сабантуй

Национальный татаро-башкирский праздник Сабантуй отметили 26 июня во Владивостоке

Национальный татаро-башкирский праздник Сабантуй отметили 26 июня в одном из городских парков Владивостока. Об этом сообщает KP.RU.

По информации издания, на территории Минного городка в 26 раз собрались более 150 жителей и гостей города, которые приехали из разных населенных пунктов Приморья. На мероприятии гостям предлагали блюда татарской и башкирской кухни, например, чак-чак и плов, а также шашлык. Кроме того, горожане танцевали народные танцы и пели этнические песни.

«За годы проведения этот праздник уже многим полюбился. Он ярко демонстрирует приморский колорит региона с выраженной многонациональностью и разнообразием культур», — рассказали в администрации Владивостока и добавили, что «сабантуй» с татарского переводится как «родина».

Ранее стало известно, что в Череповце 26 июня проведут фестиваль граффити. В роли организатора мероприятия выступит общественная организация «Энергия города», которая выиграла городскую субсидию на проект «Делаем наш город ярче».