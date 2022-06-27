Арестанты столичного СИЗО избили инспектора во время прогулки

Трое арестантов столичного СИЗО №7 избили инспектора во время прогулки

Трое арестантов столичного СИЗО №7 избили инспектора во время прогулки — гражданин Узбекистана и двое граждан Таджикистана напали на должностное лицо сразу после того, как надзиратель вывел их во двор для прогулок; отрабатываются две различные версии случившегося. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщает MK.RU.

По данным издания, инцидент произошел в прошлый вторник, 21 июня. О нападении стало известно не сразу, а лишь после того, как одного из фигурантов поместили в карцер, а его родственник попытался поднять шум.

Предварительно известно, что в прогулочном дворике арестанты смогли несколько раз ударить инспектора в пах и в голову, затем инспектор смог вырваться и позвать на помощь. По одной из версий, арестанты хотели устроить побег. По другой — избиение «заказал» кто-то из криминальных авторитетов. Издание отмечает, что побег по такой схеме был бы невозможен, даже если бы преступники взяли в заложники сотрудника или отобрали у него ключи: в СИЗО функционирует система идентификации личности.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении двух уголовных дел по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Дезорганизация деятельности учреждений» УК РФ.