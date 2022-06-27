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Создатели «Очень странных дел» рассказали о работе над спин-оффом шоу

Создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Даффер рассказали о спин-оффе шоу

Кадр: телесериал «Очень странные дела»

Режиссеры и продюсеры сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Даффер рассказали о работе над спин-оффом шоу. Их слова передает Deadline.

Как утверждают шоураннеры, проект находится на ранней стадии производства. Активная работа над ним начнется после окончания съемок пятого сезона «Очень странных дел». О чем именно будет сериал, не сообщается. Братья Даффер уверены, что это будет «крутой спин-офф». Они заявили, что новый сериал «удивит зрителей и представителей платформы Netflix».

«Очень странные дела» — американский сериал в жанре ужасов, созданный братьями Даффер. Сюжет разворачивается в 1980-х годах вокруг компании подростков, взявшихся за расследование загадочного исчезновения своего друга Уилла.

Ранее сообщалось о том, что новый сезон «Очень странных дел» стал самым просматриваемым в истории Netflix.

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Дениза Мацаева
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