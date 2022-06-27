Умер советский актер и режиссер Рауль Таммет

Советский актер и режиссер Рауль Таммет скончался в возрасте 73 лет

Скончался советско-эстонский актер, сценарист, художник-постановщик и режиссер театра и кино Рауль Таммет. Об этом сообщает эстонское издание Pealinn.

Таммету было 73 года. Причина смерти не уточняется.

Таммет родился в 1949 году в Таллине. В 1972 году окончил актерский факультет Таллиннской государственной консерватории. В 1973 году дебютировал как актер в военной драме «Огонь в ночи» режиссера Валдура Химбека. Во время съемок картины Таммет также работал за кадром, выступая в качестве ассистента режиссера. В период с 1980 по 1984 годы преподавал на кафедре театрального искусства.

В 1980 году кинодеятель окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве. Он снялся в таких фильмах, как «Охота за браконьером» (1976), «Замкнутый круг» (1983), «Две пары и одиночество» (1984), «Под чужим именем» (1985), а также срежиссировал картины «Соло» (1979), «А потом оглянулся...» (1980), «Боковой ветер» (1983).