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Россиянку приговорили к семи годам за покушение на убийство годовалого внука

В Хакасии 46-летней женщине дали семь лет за покушение на убийство годовалого внука

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Республике Хакасия 46-летнюю жительницу поселка Усть-Абакан приговорили к семи годам лишения свободы за покушение на убийство годовалого внука. Об этом в понедельник, 27 июня, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщину признали виновной по статье 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 105 («Покушение на убийство малолетнего») УК РФ. Она полностью признала вину.

По данным ведомства, 13 ноября 2021 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, присматривала за своим годовалым внуком и четырехлетней внучкой. Не сумев успокоить плачущего мальчика, подсудимая изрезала малышу ножом лицо, шею и грудь. Благодаря тому, что старшая девочка выбежала из дома и вызвала соседей, ребенка удалось спасти и доставить в больницу.

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Екатерина Власова
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