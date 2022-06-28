Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал снижающую риск развития гастрита привычку

Врач Мясников заявил, что риск развития гастрита снижает тщательное пережевывание пищи

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал привычку, снижающую риск развития гастрита. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он заявил, что снизить вероятность возникновения этого заболевания можно, если тщательно пережевывать пищу. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Медик объяснил, как правильное пережевывание пищи благоприятно скажется на здоровье. «Мы измельчаем пищу, пропитываем ее ферментами слюны, и процесс перерабатывания пищи начинается уже в полости рта», — объяснил доктор.

По словам специалиста, затем пища попадает в желудок, где есть кислое содержимое. «Желудок — мышечный мешок, который все это измельчает, и дальше все идет в щелочную среду», — заключил телеврач.

Ранее врачи и ведущие программы «Жить Здорово» на Первом канале Елена Малышева, Дмитрий Шубин, Герман Гандельман и Андрей Продеус опровергли распространенные заблуждения о гастрите. В частности, Шубин назвал мифом мнение о том, что употребление супов может защитить желудок от этого заболевания. Вместе с тем специалисты назвали верным мнение о том, что прием обезболивающих препаратов может увеличивать риск развития гастрита.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Россия пригрозила НАТО «мясорубкой» при попытке забрать Калининград
Столичный диджей назвал главную проблему в своей работе
В смерти десятков мигрантов в Техасе обвинили Байдена
В США обнаружили грузовик с телами десятков мигрантов
Доктор Мясников назвал снижающую риск развития гастрита привычку
Психолог назвала россиянкам способы отстоять себя при домогательствах
Финляндия закрыла проект по строительству АЭС с участием России
Джонсона попросили увеличить оборонный бюджет Великобритании
Стало известно о планах Байдена продлить миссию военных США в Польше
Мужчина выжил после нападения «монструозной» белой акулы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.