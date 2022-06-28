Мошенники обманом забрали 1,3 миллиона рублей у пенсионеров

В Петербурге задержали трех продавцов БАД, забравших 1,3 миллиона рублей у пенсионеров

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области правоохранители задержали мужчину и двух женщин по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионеров. Об этом во вторник, 28 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре МВД России.

По данным следствия, злоумышленники работали в магазине, продающем биологически активные добавки (БАД), которые не обладали лечебным эффектом несмотря на заявленные характеристики и высокую цену. Собрав данные клиентов, они стали звонить им, представляясь сотрудниками госучреждений, и предлагать компенсацию пенсионерам, купившим поддельные лекарства. Если потерпевшие им не верили, мошенники присылали фиктивные судебные решения.

«Аферисты сообщали, что для получения выплаты, граждане предварительно должны заплатить комиссию или пошлину в размере 7-10 процентов от причитающейся суммы. Поверив, пенсионеры переводили им свои сбережения. Перечисленные суммы варьировались от 22,5 до 400 тысяч рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно о десяти случаях такого мошенничества, в общей сумме они забрали 1,3 миллиона рублей у потерпевших.

Стражи порядка провели обыски в домах подозреваемых, изъяли электронную технику, печати госучреждений, банковские карты и другие необходимые следствию предметы. Фигурантов дела поместили в СИЗО.