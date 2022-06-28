Снежный барс попытался поймать муху и попал на видео

Снежный барс попытался поймать муху и попал в видеоловушку

Жители Кош-Агачского района с помощью видеоловушки, установленной в местах обитания ирбиса, увидели, как снежный барс пытается поймать муху. Кадры появились на сайте Всемирного фонда дикой природы.

На видео барс метит землю у дерева, а потом водит головой, следит за полетом мухи. Ирбис усердно оставляет метки на земле у лиственницы, а потом пытается поймать надоедливое насекомое, играет.

По словам координатора проектов Всемирного фонда дикой природы Ильи Морозова, подобные кадры помогают изучать поведение представителей одного из самых скрытных семейств кошачьих планеты.

«Уникальность кадров в том, что получили изображения не профессиональные экологи, а жители сел в местах обитания ирбиса в Горном Алтае. Вовлечение сельчан в охрану снежного барса формирует трепетное, позитивное отношение местного населения к редкому хищнику, помогает понять и полюбить загадочного зверя так, чтобы никогда не поднять руку на такую красоту. Участники проекта сами устанавливают фотоловушки, видят на кадрах красивого зверя, узнают отдельные особи, дают ирбисам имена и учатся ценить снежного барса, стремятся его сохранить. Такова главная цель проекта», — отметил он.