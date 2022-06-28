Стартовал проект по принесению ковчега с мощами Сергия Радонежского в города России

В России 12 июня 2022 года, в день Святой Троицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, началась реализация масштабной программы по принесению ковчега с мощами преподобного Сергия Радонежского в города России. В 2022 году Русская Православная Церковь отмечает значимую юбилейную дату — 600 лет со дня обретения святых мощей преподобного Сергия Радонежского.

В ходе программы миллионы людей от Пскова до Петропавловска-Камчатского смогут припасть к ним с молитвенной просьбой о себе, своих близких и единстве Земли Русской.

Ковчег из Свято-Троицкой Сергиевой лавры (город Сергиев Посад, Московская область) будет принесён в 58 регионов страны. В каждом из городов запланированного маршрута он пробудет по два дня. Вся Россия поклонится своему великому святому: общая протяженность пути составит около 30 000 километров.

На официальном сайте РПЦ опубликовано обращение патриарха по случаю начала крестного хода со святыней.

Благословляя начало крестного хода по епархиям Русской Православной Церкви с мощами преподобного Сергия Радонежского, Предстоятель Русской Православной Церкви сказал: «С этого места, из обители преподобного Сергия, начинаем наш крестный ход по городам и весям Руси с принесением мощей святого преподобного Сергия. Хотел бы благословить всех, кто отправляется в это спасительное путешествие. Дай Бог, чтобы ваши скорби, заботы и болезни — тех, кто будет участвовать в этом замечательном шествии — по милости Божией прошли бы. Чтобы любовь прикоснулась к вашим сердцам. И чтобы после этого крестного хода вы почувствовали реальную перемену в вашей жизни. Да хранит вас Господь на этом замечательном, в честь преподобного Сергия совершаемом крестном ходе по городам и весям Святой Руси!».

