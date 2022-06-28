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Джонсон раскрыл последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Джонсон заявил, что вступление Швеции и Финляндии сделает НАТО «сильнее и безопаснее»
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Джонсон раскрыл последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО и заявил, что членство стран сделает альянс «сильнее и безопаснее».

«Фантастические новости во время начала саммита НАТО. Членство Швеции и Финляндии сделает наш блестящий альянс сильнее и безопаснее», — написал политик.

Ранее стало известно, что Турция решила поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявила канцелярия финского президента Саули Ниинисте. После переговоров в Мадриде стороны подписали соответствующее соглашение.

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Марина Совина
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